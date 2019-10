Concorsino, dal Comune al Parco il passo è breve

L’AQUILA – Un nuovo concorsino è stato segnalato alla redazione del Capoluogo, vinto da due persone afferenti alla figura di un politico aquilano.

Selezione di tre figure professionali all’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Nella graduatoria finale spiccano nomi legati alla figura dell’ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente.

Si tratta di Chiara Piccinini, dipendente comunale fino al 30/06/2017, Marta Di Vincenzo, dipendente del Comune dell’Aquila fino alla data del 30/06/2017 e Sabrina De Simone.

Il concorso

È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, sul sito istituzionale www.gransassolagapark.it e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l’avviso pubblico di selezione per la copertura, “a tempo pieno e determinato, di 3 posti Area B Amministrativa, posizione economica B1, comparto funzioni centrali“, presso il Parco Nazionale.

Tre posti da coprire, a partire dalla stipula del contratto e fino al 31/12/2020, da destinare al settore “amministrativo/contabile, istituzionale/legale e segreteria istituzionale dell’Ente“, per lo svolgimento di attività quali: istruttoria, predisposizione e redazione di atti e documenti nel campo contabile-amministrativo, procedimenti per la gestione del personale e redazione degli atti amministrativi relativi, rendicontazione finanziaria, istruttoria e redazione, anche utilizzando sistemi operativi e programmi informatici, all’elaborazione di atti, documenti, relazioni e provvedimenti sull’attività istituzionale e legale propria dell’Ente Parco, attività che fanno capo alla segreteria degli organi di vertice.

I candidati sono stati ammessi, con riserva di verifica del possesso dei requisiti. Un test a risposta multipla attraverso il quale sono stati selezionati 40 candidati nella fase preselettiva.

Il punteggio conseguito nella preselezione non ha concorso, tuttavia, a determinare il punteggio nella graduatoria finale, tant’è che una delle tre ragazze assunte ha conseguito un punteggio molto basso nella graduatoria della preselezione.

La prova finale, consistita in una prova orale, nella quale la Commissione ha disposto un punteggio massimo attribuibile per ciascun candidato di 30/30, si è svolta in due giorni, il 29 e 30 luglio.

Questa la graduatoria definitiva.