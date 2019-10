Buoni pasto elettronici a scuola, l’incontro formativo

L’AQUILA – Buoni pasto nelle scuole, tutte le informazioni utili su come utilizzarli in un incontro con le famiglie.

Il servizio per il Diritto allo studio del Comune dell’Aquila ha organizzato un incontro con le famiglie degli alunni che utilizzano la refezione scolastica, che riguarderà l’acquisto e la gestione dei buoni pasto elettronici.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche scolastiche, Francesco Bignotti. L’incontro si terrà all’aula magna dell’istituto Amedeo d’Aosta, in via Acquasanta, mercoledì 30 ottobre, dalle 15 alle 18.

In particolare, si tratta di una sessione formativa cui saranno presenti anche gli addetti della società Etica Soluzioni – affidataria del servizio – e nel corso della quale sarà illustrato il funzionamento della piattaforma “School Net”, per la gestione informatizzata dei buoni pasto per le scuole dell’infanzia e primarie.

“Questa giornata formativa – ha spiegato l’assessore Bignotti – si inserisce all’interno del programma di sensibilizzazione rivolto alle famiglie aquilane, con l’obiettivo sia di fornire utili strumenti per l’utilizzo dell’applicativo per la generazione dei buoni pasto digitali che per la riduzione delle posizioni debitorie degli utenti. Sarà anche un momento di condivisione delle criticità e di illustrazione delle modalità di erogazione del servizio mensa. Auspico pertanto un’ampia partecipazione dei genitori e di quanti sono interessati”.

L’avviso completo del Diritto allo studio è pubblicato sul sito internet del Comune, a questo indirizzo http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1819&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 .