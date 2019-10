Ama, la Lega fa quadrato attorno a Berardi

Ama, Lega L’Aquila: “Basta polemiche, la Lega lavora per risolvere problemi”.

“La Lega – scrive il capogruppo in Consiglio comunale Francesco De Santis – lavora e continua a lavorare per risolvere i problemi creati da altri. È questo il metodo che ci siamo dati dal primo giorno di amministrazione e continueremo a farlo per il bene del Comune e, in questo momento particolare, dell’Azienda per la Mobilità Aquilana. Gianmarco Berardi, Amministratore Unico dell’Ama, sta lavorando quotidianamente per trovare una soluzione definitiva alle gravi vicende che vedono la società di trasporto pubblico locale in una condizione di crisi permanente, e sarà oggetto dei prossimi giorni un sistematico confronto con dipendenti e sindacati”.

“L’obiettivo – sottolinea De Santis – è uno solo: risanare l’Azienda e mettere al centro del lavoro la difesa e la dignità economica dei dipendenti. Proprio ieri la Giunta, Sindaco compreso, ha approvato la ricapitalizzazione dell’Ama, mettendo al sicuro i bilanci aziendali e salvando 140 posti di lavoro. Questo si è reso possibile grazie al lavoro che da più di un anno tutti insieme stiamo portando avanti.Ci dispiace assistere a polemiche strumentali e politiche su un argomento così delicato e serio”.