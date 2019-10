A24: incidente sul lavoro, operaio cade nel vuoto

Incidente sull’A24: durante i lavori in corso sull’autostrada un operaio edile vola nel vuoto da 5 metri.

L’incidente è avvenuto stamattina poco dopo le 9.00: un operaio intento a lavorare su una carreggiata della A24, all’altezza dell’Aquila Ovest è volato da circa 5 metri.

L’operaio non è in pericolo di vita, stando a quanto riferito alCapoluogo.it dai primi soccorritori sul posto dell’incidente.

Nell’incidente ha riportato diverse contusioni ed è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale.

Traffico in tilt all’altezza del casello per le auto in uscita dall’Aquila, molte le segnalazioni dei disagi giunte alla redazione da parte degli automobilisti

Sul posto la Polizia Stradale e i sanitari del 118.