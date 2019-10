Stefano Valente, l’ultimo saluto del popolo rossoblù

Si terranno giovedì alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso – al cimitero – i funerali di Stefano Valente, storico tifoso dell’Aquila Calcio.

“Dobbiamo essere tutti presenti per onorare Stefano ed accompagnarlo nel suo ultimo viaggio ❤️💙” scrivono gli amici rossoblù che in questi giorni piangono la morte di Stefano Valente, un “figlio della Sud”.

Valente, classe ’66, lottava contro una brutta malattia ma ciò non gli ha mai impedito di essere presente in curva.

“Una persona buona e mite che aveva due grandi amori: L’Aquila calcio ed i suoi cani”, così lo descrivono.

«Ste’, noi non possiamo sapere cosa ci attenda “oltre” ma ci auguriamo con tutto il cuore che tu possa finalmente rincontrare i tuoi amati genitori e la tua adorata cagnetta Asia.

In curva con la sciarpa ti ricordiamo e in curva con la sciarpa ti rivedremo per sempre! Buon viaggio, gli amici della curva Sud.»

“Stefano, riposa in pace”: è quanto si legge su uno striscione apparso alla rotonda nei pressi dello stadio Fattori. Contestualmente, è stata avviata una raccolta fondi da parte dei tifosi dell’Aquila 1927 ” per dare un degno saluto a Stefano”.