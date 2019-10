L’Aquila, tornano le Luci d’Artista

Approvato in Giunta il protocollo d’intesa con la Camera di Commercio per Luci d’Artista.

Le Luci d’artista torneranno a illuminare L’Aquila anche per le prossime festività natalizie. La Giunta comunale, nella seduta odierna, ha approvato il protocollo d’intesa con la Camera di Commercio per il collocamento, nel periodo che va dal prossimo 8 dicembre al 26 gennaio 2020, di installazioni luminose sospese o a terra nelle vie del centro storico e a Fonte Cerreto. La spesa complessiva è di 120mila euro, di cui 20mila a carico del Comune dell’Aquila che garantirà supporto logistico e tecnico per l’iniziativa.

“Lo scorso anno – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio – le Luci d’artista hanno riscosso grande apprezzamento da parte dei cittadini e turisti. Insieme alla Camera di Commercio, che ringraziamo per l’importante sostegno che ha garantito con questo accordo, individueremo e sceglieremo le installazioni luminose. Contestualmente stiamo raccogliendo le proposte per allestire un cartellone di eventi in grado di soddisfare le esigenze di tutti, adulti e bambini. Un grande impegno per rendere, nel periodo natalizio, la città ancor più accogliente per la nostra comunità e attrattiva per quanti decideranno di trascorrervi un periodo di vacanza”.