Incidente a Pianola, un ferito in ospedale

L’AQUILA – Scontro tra due auto, una persona è rimasta ferita. L’incidente in via Codalunga.

Ancora un incidente sulle strade aquilane. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, due auto si sono scontrate in via Codalunga, nella zona di Pianola.

Il bilancio è di un ferito, trasferito in ambulanza presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.