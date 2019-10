Auto incendiata a Morino

MORINO – Nottata di paura a Morino. Incendiata l’automobile di una commerciante del posto.

Le fiamme sono partite poco dopo la mezzanotte. Ad allertare la proprietaria dell’automobile sono stati alcuni vicini di casa, dopo essersi accorti del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Avezzano, che hanno effettuato i rilievi del caso, e i Carabinieri di Morino.

Si tratta di un atto doloso. La proprietaria in giornata formalizzerà la denuncia. Intanto le forze dell’ordine stanno verificando la presenza di telecamere in zona, per risalire al responsabile del gesto.