Sono in corso da mesi i lavori sull’A24 di adeguamento sismico e il viadotto aquilano di Genzano è uno di quelli sui quali Strada dei Parchi sta intervenendo.

Sono 16 in tutto i viadotti compresi nella tratta autostradale che dal valico del monte S. Rocco scende alla piana della città dell’Aquila: su quello di Genzano è possibile vedere, in un documento video pubblicato da Strada dei Parchi, gli interventi tesi a renderlo antisismico.

Esistono diversi metodi per rendere un viadotto antisismico, a seconda delle caratteristiche dell’infrastruttura. Nel caso del viadotto Genzano le varie fasi di progettazione hanno portato ad individuare, come soluzione ottimale, la demolizione dell’impalcato e delle pile e la loro completa sostituzione con elementi strutturali nuovi. Il viadotto è alto 30 metri, si trova in una valle profonda e con pendici molto ripide: passa su una strada statale e si immette direttamente in una galleria.

Viadotto Genzano, usato un carro – varo costruito direttamente sul posto

“Proprio per la sua particolare posizione” spiegano da SdP “è stato necessario ricorrere all’utilizzo di una struttura speciale, il “carro-varo”, un macchinario lungo oltre 70m e largo quasi 10m, costruito direttamente sul posto. Attraverso l’utilizzo del carro è stato possibile il sollevamento e il trasporto della parte superiore dell’impalcato, che pesa quasi 150 tonnellate. La parte superiore delle pile è stata tagliata pezzo per pezzo con un filo diamantato, per garantire la sicurezza della strada statale sottostante”.

Ogni blocco verrà sollevato con la gru e demolito a terra. Una tecnica che ha reso possibile ridurre al minimo indispensabile lo stop al transito sulla strada statale in accordo col MIT.

Adeguamento sismico, svincolo Tornimparte riaprirà prima di Natale

Proseguono, intanto, i lavori di messa in sicurezza anche nel tratto che interessa lo svincolo di Tornimparte, chiuso da mesi. Nell’incontro svoltosi in Provincia lo scorso 8 ottobre, i vertici di Strada dei Parchi hanno rassicurato amministratori locali e lo stesso Presidente della Provincia Caruso sulla riapertura entro Natale, salvando così la stagione sciistica.

Per avere contezza dell’iter dei lavori, affinché la riapertura prima di Natale diventi una certezza, la riunione è stata aggiornata a fine mese, quando tecnici e amministratori si incontreranno di nuovo in Provincia per verificare che le tempistiche vengano rispettate.