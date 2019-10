Scontro auto moto, incidente sulle “rotaie”

L’AQUILA – Incidente in viale della Comunità europea: scontro tra auto e moto. Un ferito in ospedale.

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato l’ennesimo incidente in viale della Comunità europea, una delle trafficate vie cittadine in cui insistono le inutilizzate e pericolose rotaie. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia municipale giunta sul posto, a scontrarsi sono state un’auto e una moto.

Ad avere la peggio, naturalmente, il conducente della moto, che è finito sull’asfalto. Sul posto, un’ambulanza del 118, che ha trasferito il ferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo, di 47 anni, non abbia riportato ferite preoccupanti.