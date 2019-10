Roio, a forza di sparare ci è scappato il ferito



Solo cinque giorni fa Il Capoluogo aveva riportato le preoccupazioni dei residenti di Roio per la riapertura della stagione della caccia e la presenza di cacciatori aggressivi, anche sui terreni privati.

«Roio è diventato un campo minato, non si può passeggiare lungo la strada di Monteluco e nemmeno per le strade provinciali. Nonostante le forze dell’ordine siano state avvisate in più di un’occasione, la gente di Roio è molto preoccupata» riportava un residente a Il Capoluogo.

E ieri, 21 ottobre, è avvenuto un nuovo incidente, sempre a Roio: un cacciatore di 72 anni è stato impallinato da un amico, impegnato nella stessa battuta di caccia.

L’uomo è stato colpito al basso ventre e alle gambe e subito trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per rimuovere i pallini.

Dovrà passare qualche giorno per la dimissione del cacciatore dall’ospedale, la prognosi non è breve anche se la situazione non è grave.

La natura dell’incidente appare di natura accidentale, non si sa se il compagno cacciatore abbia scambiato, a causa della vegetazione, il 72enne per un animale o se il colpo sia proprio partito accidentalmente.

Indagano ora i carabinieri forestali della stazione dell’Aquila: l’accusa è di lesioni colpose.

Gli atti dovrebbero essere depositati oggi, 22 ottobre, alla Procura della Repubblica.