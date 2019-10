Preturo, grande successo per la Festa dei nonni

Festa dei nonni a Preturo, grande successo per l’edizione 2019.

Sabato 19 la sala polifunzionale del Centro Sociale di Preturo è stata totalmente riempita da una folla accorsa per la ricorrenza della Festa dei Nonni 2019. Quasi tutti i Soci, accompagnati dalle consorti, figli e nipoti, hanno preso parte alla ricorrenza con molto entusiasmo. Hanno preso parte all’incontro anche alcuni dei concorrenti che hanno partecipato all’ultimo “Concorso Letterario” curato dal CSA, tra cui si è notato Arnaldo De Paolis e Signora, che ha donato al Centro gran parte della sua vincita con una apprezzabile motivazione: “Per la intensa attività culturale che il Centro svolge, mirata a valorizzare le potenzialità culturali del territorio”.

Il pubblico, particolarmente numeroso, è stato praticamente ammaliato dalla professionalità del Coro “CantAbruzzo”, magistralmente diretto dalla Maestra Rosella Pezzuti, con un vasto programma di cori di cappella molto interessanti. La seconda parte del programma, invece, è stata caratterizzata da canzoni popolari e di folclore e, qualcuna, compresa nelle colonne sonore di film di successo. Il pubblico ha apprezzato con entusiasmo l’esibizione del Coro “CantAbruzzo” con scroscianti applausi. L’attività corale non è terminata con il programma definito. Durante la conviviale per festeggiare i Nonni si è creata l’atmosfera giusta, tra una portata e l’altra della bella cena offerta dal CSA, per l’esibizione del Coro, con il coinvolgimento del pubblico presente, cantando le più belle canzonio abruzzesi e quelle caratteristiche di montagna. La conviviale si è chiusa a notte inoltrata con un indice di gradimento piuttosto elevato e con mille ringraziamenti alla Maestra Pezzuti e al meraviglioso Coro da Lei diretto con passione.