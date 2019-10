L’Aquila – Mercoledì ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio; il tempo sarà stabile anche in serata con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

In Abruzzo giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno nelle ore diurne su gran parte del territorio, possibili innocui addensamenti lungo la costa. Sereno in serata, qualche nube sul settore costiero.

In Italia bel tempo al mattino al Nord con piogge assenti e cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Piogge in arrivo dalla seconda parte della giornata ad iniziare dal Piemonte e Liguria di ponente. Maltempo dalla serata sulle regioni occidentali con piogge anche intense, ancora asciutto ad est. Ennesima giornata all’insegna del bel tempo e del clima caldo con sole prevalente eccetto qualche nube irregolare in transito. Precipitazioni assenti su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio e sera, in nottata invece deboli piogge in arrivo sui settori costieri della Toscana. Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni meridionali eccetto in Sardegna. Sole prevalente nelle ore diurne sulle regioni peninsulari e Sicilia, nubi irregolari in Sardegna con piogge in arrivo dal pomeriggio, temporali anche intensi in nottata.

Temperature stabili le massime, in diminuzione le minime.

(Centro Meteo Italiano)