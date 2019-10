La poesia del funambolo Loreni conquista Hombres

Il film diretto da Ines Von Bonhorst e Yuri Pirondi fa man bassa di premi: miglior testo, miglior fotografia, miglior performance e miglior musica.

E non si aggiudica solo il primo premio nella sezione videopoesia ma conquista la platea.

Merito anche del carismatico protagonista: Andrea Loreni.

Il funambolo racconta se stesso prima e durante gli istanti della traversata mozzafiato sul filo della piazza di Bagnoregio, borgo suggestivo dava la connotazione ad hoc al testo, connotazione richiesta dal tema del concorso letterario che richiedeva una nuova idea di borgo.

Loreni, carismatico ed eroico, si racconta e racconta la sua filosofia prima di “diventare vento” su quel filo su cui si arriva solo dopo una lunga e complessa opera di sottrazione.

L’artista ha conquistato così il professor Enzo D’Urbano, instancabile organizzatore del Premio Hombres Itinerante, e i giurati della sezione videopoesia: Dimitri Ruggeri (curatore della sezione), Ilio Leonio (docente e membro del comitato organizzatore), Alessandra Prospero (poetessa, giornalista ed editore), Roberto Bisegna (maestro di musica e musicista classico), e Marco Di Gennaro (filmaker).

Motivazione come miglior musica:

Per aver accompagnato alla perfezione l’ascoltatore in ogni momento della video-poesia. Per aver saputo coglierne le più piccole sfaccettature, le intenzioni e le atmosfere. Per averne saputo concertare le parole a volte sostenendole, a volte contrastandole.