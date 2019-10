Collemaggio, distrutta targa segnaletica per i non vedenti

Atti vandalici a Collemaggio dove è stata distrutta la targa segnaletica per i non vedenti.

Con queste targhe i non vedenti possono orientarsi non solo dentro Collemaggio ma anche all’interno del Parco del Sole.

Si tratta di una nuova formula di targhe tattili, collocabili in ogni luogo in cui si voglia dare una comunicazione rivolta a tutti, abbattendo le barriere percettive ed ampliando l’integrazione sociale.

Nel caso di Collemaggio sono utili per orientarsi nella visita della Basilica o per fare una passeggiata senza problemi all’interno del Parco.

Come per le mappe tattili sulle targhe vi è la possibilità di riportare informazioni sia in rilievo che a caratteri ingranditi e a forte contrasto cromatico in maniera tale da essere esplorate tattilmente e senza difficoltà da un non vedente e lette facilmente da un ipovedente.

La foto della targa distrutta sta facendo il giro dei social, tanta l’indignazione generale. In molti chiedono una maggiore videosorveglianza della zona.

Non solo le targhe utili a persone affette da disabilità; nei giorni scorsi sono stati rotti e imbrattati alcuni giochi all’interno del Parco del Sole.