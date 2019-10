B-Planet, il piano B per un pianeta più Blu

“Non abbiamo un Pianeta B, ma un Piano B sì”. Gianluca Ranieri al microfono del direttore Roberta Galeotti parla di B-Planet e Blu economy.

B-Planet e il passaggio dalla Green alla Blu economy nell’intervista a Gianluca Ranieri condotta dal direttore Roberta Galeotti: “La Green economy rappresenta un modello difficilmente sostenibile – ha spiegato Ranieri – perché ci chiede di spendere di più per ottenere sostanzialmente le stesse cose. Passare al biologico, a un mondo Green, senza cambiare il paradigma economico, è molto difficile, soprattutto in periodo di recessione, nel quale chiedere alle persone di pagare di più per avere le stesse cose evidentemente non funziona”.

Da qui il passaggio alla Blu economy: “Dobbiamo iniziare a ragionare in un’ottica di creare risorse per tutti, rigenerare (non solo conservare) il pianeta, e avere di più per tutti, se possibile a costi minori o agli stessi costi”.

“Normalmente – ha aggiunto Ranieri – abbiamo il problema di accaparrarci le risorse; nel caso della Blu economy partiamo dalle risorse che esistono sul posto, perché la crescità delle comunità si costruisce attraverso quelle risorse disponibili. La blu economy ha fatto nascere negli anni più di 5mila aziende che danno lavoro a quasi 3 milioni di persone in un modo diverso: in una forma di economia che non produce scarti, ma rigenera”.

Per saperne di più, l’intervista integrale.