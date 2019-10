Aumenti pedaggi, i Sindaci chiedono soluzione definitiva

I Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il “caro

pedaggi-sicurezza A24/A25”, all’esito dell’incontro avvenuto con il Ministro dei Trasporti On.le Paola De Micheli, comunicano di aver reiterato le richieste più volte avanzate al Mit insistendo per una soluzione definitiva e strutturale del problema che porti, nell’immediato, all’eliminazione del rischio dell’aumento delle tariffe dal prossimo 01 Dicembre.

Il Ministro, nel condividere tali obiettivi, si è impegnata a riconvocare i Sindaci e gli Amministratori prima del 30 Novembre per condividere il percorso amministrativo comune che dovrà portare al raggiungimento della soluzione strutturale che porti al blocco definitivo degli aumenti della tariffa e alla velocizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dell’intera tratta autostradale.

Nel frattempo, il Ministero provvederà all’inoltro delle precisazioni richieste dall’UE sul PEF trasmesso nel mese di Settembre e alla convocazione del Concessionario Strada dei Parchi.

I Sindaci e gli Amministratori, fiduciosi della disponibilità manifestata dal Ministro, in attesa di essere riconvocati, mantengono alta la guardia e vigilano sull’operato del Mit, per l’unico obiettivo che anima il loro operato: la difesa e la tutela dei cittadini e territori che rappresentano.