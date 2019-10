Lo chef aquilano William Zonfa del ristorante Magione Papale tra i finalisti del premio Love Italian Life nella categoria Best contemporary restaurant Abruzzo 2019.

Dal 2015 Love Italian Life premia i ristoranti migliori per qualità, uso degli ingredienti, tecniche di cucina italiana, presentazione delle portate e esperienza dei cuochi.

Zonfa, chef stellato del ristorante aquilano Magione Papale, in lizza per un prestigioso premio. Vincitore dell’edizione 2018 in Abruzzo fu Niko Romito

L’edizione 2019 del Love Italian Life si terrà il 19 novembre a Dublino: le nomination vedono, per l’Abruzzo, anche Nicola Fossaceca del ristorante Al Metrò di San Salvo Marina.