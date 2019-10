Rugby, ecco tutti i risultati della domenica

Domenica positiva per il Rugby aquilano. Vincono le Belve, il Paganica e l’Avezzano.

Ecco i risultati del rugby. Terza giornata e terza vittoria per le Belve Neroverdi in Serie A femminile. Le ragazze neroverdi vincono 59-5 sul campo del Torre del Greco.

Esordi vittoriosi in B maschile per l’Avezzano, in casa contro il Cus Catania, e per il Paganica, sul campo del Villa Pamphili.

In Serie C vince la Polisportiva Abruzzo in casa con l’Anconitana. Partenze false invece per il Pescara, che perde a Fano e per la Polisportiva L’Aquila, che cede di misura in casa contro il Rieti.

Nel campionato élite U18 per le abruzzesi una vittoria (Avezzano) e una sconfitta (Polisportiva L’Aquila).

Tutti i risultati della domenica ovale per le abruzzesi in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato femminile di Serie A | girone 4 | III giornata | 20 ottobre, ore 15:30

AR Torre del Greco – Belve Neroverdi 5-59

Campionato di Serie B | girone 4 | I giornata | 20 ottobre, ore 15:30

Avezzano Rugby – Cus Catania 48-26

Villa Pamphili – Polisportiva Paganica 7-12

Campionato nazionale di Serie C | girone E, poule 2 | I giornata | 20 ottobre, ore 15:30

Polisportiva Abruzzo – UR Anconitana 27-14

Fano Rugby – Pescara Rugby 24-10

Campionato nazionale di Serie C | girone G, poule 1 | I giornata | 20 ottobre, ore 15:30

Polisportiva L’Aquila – Arieti Rieti 17-18

Campionato interregionale di Serie C | I giornata | 20 ottobre, ore 15:30

L’Aquila Rugby Team – Rugby Perugia 14-26

Rugby Sulmona – Rugby Foligno 0-44

Campionato élite U18 | III giornata | 20 ottobre, ore 12

Avezzano Rugby – Cus Catania 32-12

Frascati RC – Polisportiva L’Aquila 27-24

Campionato interregionale Lazio-Abruzzo U18 | gir. A | II giornata | 20 ottobre, ore 12

Fiamme Oro – Adriatica RC 71-14

Nea Ostia – Paganica R. Experience 5-41

Campionato interregionale Marche-Abruzzo U18 | gir. 1 | III giornata | 20 ottobre, ore 12:30

Polisportiva Abruzzo – UR San Benedetto 29-48

Campionato interregionale U16 | Fase territoriale | III giornata | 20 ottobre, ore 11

Polisportiva Abruzzo – Rugby Experience 5-109

Polisportiva Paganica – Adriatica RC 14-25

Rugby Sulmona – Avezzano Rugby 10-41

Attività regionale U14 | L’Aquila | 20 ottobre, ore 9:30

Allenamento rappresentativa Abruzzo U14