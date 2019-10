Prima al Ridotto, caos e inciviltà nei parcheggi

Con la prima al Ridotto del Teatro si è riproposto per i residenti di via Verdi il problema dei parcheggi.

Non solo caos nei parcheggi ma anche inciviltà; per cui parecchi residenti hanno avuto difficoltà a uscire dai garage.

I garage di via Verdi erano per la maggior parte ostruiti dalle macchine lasciate da chi si trovava al Ridotto del Teatro comunale.

La segnalazione arriva al Capoluogo.it con una foto che testimonia come tante macchine siano state parcheggiate in divieto di sosta, creando difficoltà a chi abita in quella zona e ha il garage che dà su via Verdi.