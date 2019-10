Mariano Antonucci, da Civitella Alfedena all’Ohio con la sua azienda

Mariano “Marion” Antonucci imprenditore di successo con la sua “Superior Beverage Company” in Ohio.

Mariano Antonucci era nato a Civitella Alfedena (AQ) nel 1897. L’azienda, con la terza generazione, ancora prospera.

Mariano “Marion” Antonucci nacque a Civitella Alfedena (AQq) il 1 febbraio del 1897. Giunse negli Stati Uniti quando aveva solo 13 anni. Nel 1918 si diplomò al “ Duffs College” di Pittsburgh.

Nel 1940 sposò l’italo-americana Concetta Roberti che gli diede due figli: John e Mary.

All’inizio lavorò come cassiere e poi come rappresentante. Infine decise di mettersi in proprio fondando, nel 1922, la “Superior Wholesale Grocery Company” (generi alimentari all’ingrosso con diversi camioncini per le consegne) a Youngstown, Ohio.

Dopo la crisi del ’29 (la Grande depressione) “Marion” fondò la “Superior Beverage Company” che divenne azienda leader nel settore della distruzione di alcolici. I prodotti di maggior successo furono per la birra la “Tech Beer” e la “Schlitz Beer” e per il vino la “Roma Wine” e “Virginia Dare”.

Alla fine degli anni ’40 l’azienda ebbe, con alla guida il figlio John “Jack” R. Antonucci, un ulteriore incremento.

Nel 1984 la rivista “Time Magazine” assegnò all’azienda il prestigioso riconoscimento “Distinguished Beverage Wholesaler Award”.

Successivamente subentrò, la terza generazione, con John M. Jr. e la società divenne “Superior Beverage Group” che oggi oltre a Youngstown ha conquistato importanti mercati a Steubenville, Canton, Lorain, Columbus, Cleveland e anche in Texas.