Inps, uffici chiusi per interruzione energia elettrica

L’AQUILA – Gli uffici dell’Inps resteranno chiusi al pubblico nella giornata di mercoledì 23 ottobre.

L’INPS Sede Provinciale di L’Aquila informa i cittadini che per l’esecuzione di lavori sulla linea elettrica nella zona compresa tra la villa comunale, via S. Michele, piazza S. Giusta e Corso Federico, l’Enel e-distribuzione ha comunicato che “per l’intera giornata del 23 ottobre 2019 sospenderà la fornitura di energia elettrica all’edificio che ospita i nostri uffici. Pertanto, nell’impossibilità di poter utilizzare la linea elettrica e la rete telematica, nella suddetta giornata gli sportelli di informazione al pubblico resteranno chiusi. Ci scusiamo per il disagio arrecato ai nostri utenti per causa non dipendente dalla nostra volontà”.