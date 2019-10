Il Nuovo Basket Aquilano mette ko l’Airino Termoli

Il Nuovo Basket Aquilano vince in Molise passando sul campo dell’Airino Termoli.

Primi due punti nel campionato di Serie C Silver per il Nuovo Basket Aquilano che chiude la terza giornata del torneo espugnando il campo dell’Airino Termoli.

I ragazzi di coach Zubiran si sbloccano dopo le prime due sfortunate gare, perse con margini ridottissimi dopo essere stati, in entrambe, per larghi tratti in vantaggio, al cospetto di una formazione che affronta il Campionato con una formazione Under 20/18 e, quindi, oggettivamente poco competitiva per l’alto livello del Campionato di C Silver di quest’anno, da tutti giudicato di categoria superiore per il valore delle compagini in campo e per i tanti elementi di spessore che nelle varie formazioni compongono i rosters.

La gara (101-19 lo score finale) è stata interpretata nel migliore dei modi dallo Staff Tecnico, che ha alternato gli elementi di maggiore esperienza ai giovanissimi ragazzi che compongono la rosa del club del PalaAngeli, con l’assenza precauzionale dello statunitense Shawn Shelton dopo l’infortunio patito nella scorsa gara contro il Torre Spes, dando stesso minutaggio a tutti ed avendo punti da ogni singolo atleta sceso in campo, con la soddisfazione di aver visto come top-scorer della gara (19 punti per lui) Paolo Belmaggio, addirittura classe 2003 ed esordiente quest’anno, oltre che Daniele Aristotile (13 punti, classe 2001) e Niccolò Nardecchia (6 punti, classe 2002).

Una testimonianza dell’inesauribile apporto che il Settore Giovanile e Minibasket della società di Roberto e Paolo Nardecchia continua a fornire alla prima squadra, con tanti inserimenti ogni stagione di atleti cresciuti fin dalla tenerissima età sul parquet del PalaAngeli.

Domenica grande attesa per il big-match contro la capolista Pescara Basket che ha allestito una rosa davvero fuori categoria per conquistare il Campionato: gara come sempre alle ore 18:00 nella casa del basket aquilano a Sant’Elia.

AIRINO TERMOLI – NUOVO BASKET AQUILANO:19-101 (4-20, 8-46, 17-72)

TERMOLI: Lentinio 7, Del Grande N. 4, Pellicciotti 4, Landolfi 2, Tozzi 2, Del Grande NE, De Camillis NE, Grasso NE, Morelli NE, Rotondo, Raffaele , Grasso L. . All.Coppola, Ass. All. Perugini

NBA L’AQUILA: Daniele Aristotile 13, Giuseppe Oriente 9, Massimiliano Nardecchia 8, Marco Santucci 5, Antonio Rizzotto 13, Giulio Antonini 6, Nacho Tourn 10, Niccoló Nardecchia. 6, Roberto Ciuffini14, Paolo Belmaggio19. All. Marcelo Zubiran, D.T.: Paolo Nardecchia