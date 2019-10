Free Time, pari a mezzo sorriso col Chaminade Campobasso

Ancora un pareggio casalingo per il Free Time L’Aquila contro la corazzata Chaminade Campobasso.

Risultato giusto per quello che si è visto in campo, sicuramente la Chaminade ha dimostrato una qualità individuale superiore in fase offensiva, mentre in fase difensiva ha evidenziato qualche problema.

Per quanto riguarda i nostri ragazzi, sono apparsi timorosi visto il blasone dell’avversario, ma hanno dimostrato di giocarsela ad armi pari. Al contrario, alla luce della facilità con cui sono riusciti ad agguantare il pareggio ogni volta andati in svantaggio, rimane qualche rimpianto per non aver provato a vincere la partita.

PRIMO TEMPO. Parte subito forte la Chaminade, pericolosa con un azione in profondità del laterale molisano Gonzales per il centrale spagnolo Vaino, che conclude sul fondo. La Chaminade spinge mentre i padroni di casa, un po’ intimoriti, sono schiacciati nella propria metà campo. Al 4’ accelerata di Paulinho sulla fascia, superati tre avversari il brasiliano, a tu per tu con Giannantonio, porta in vantaggio i molisani. Il Free Time risponde con una doppia azione di Mendes e, in entrambi i casi, Wiegels chiude bene la porta. Al 12’ un errore difensivo della Chaminade lascia tutto solo Mendes al limite dell’area, il portoghese ha il tempo d’inquadrare la porta e pareggiare i conti: 1-1 il parziale. Qualche minuto più tardi Mendes si conferma l’uomo più pericoloso dei suoi, supera Vaino ma Wiegels chiude lo specchio della porta. Al 16’ la Chaminade torna in vantaggio, Gonzalez lasciato tutto solo si accentra e con un tiro forte e preciso realizza il 2-1.

SECONDO TEMPO. La ripresa vede protagonisti i due portieri: prima Wiegelssalva su Mendes, poi Giannatonio para su Ruscica lasciando il punteggio invariato. Subito dopo pericolosissima la Chaminade con una ripartenza di Paulinho per Cancio, che fallisce il terzo gol. Gol mangiato, gol subito: Wiegles interviene sulla conclusione di Mendes ma, non può nulla sulla ribattuta di Di Vincenzo: 2-2 il punteggio. La gioia dura poco, il tiro defilato di Paulinho porta nuovamente in vantaggio la Chaminade. Mister Patriarca sul finire di gara opta per il portiere di movimento che frutta immediatamente il gol del pareggio con Compagnoni, 3-3 Il parziale. Palla a centrocampo e punizione conquistata dalla Chaminade, Gonzalez direttamente da palla inattiva con un gran tiro all’incrocio dei pali porta i molisani in vantaggio 4-3. L’Aquila ancora con il portiere di movimento ancora con Compagnoni pareggia i conti pochi secondi dopo. A pochi secondi dalla fine ultima occasione da gol per il Free Time con Mendes ma Wiegels salva il risultato.

Risultato giusto ma, come detto in premessa, con qualche rimpianto per i ragazzi di mister Patriarca.

Nella prossima giornata il Free Time andrà a Capurso, altra lunga trasferta contro una squadra esperta e ben organizzata.

FREE TIME L’AQUILA – CHAMINADE CB (1-2) 4-4

FREE TIME L’AQUILA: Rosa, Mandolini, Giannandrea, Martinelli, Caggiano, Compagnoni, Di Vincenzo, Fantuazzi, Mendes, D’Onofrio, Giannantonio, Litterio. Allenatore: Patriarca

CHAMINADE CB: Wiegels, Ruscica, Gonzalez, Oriente, Pescolla, Paulinho, Cancio, Vaino, La Vecchia, Evangelista, De Nisco, Mancini. Allenatore: Tammaro

ARBITRI: Alessandro Coppo Fongoli Sez. di Terni e Marco Paolino Sez. di Siena, cronometrista: Fabio Maria Malandra Sez. di Avezzano.

Reti: 4″06 Paulinho 1T (CCB), ’12″07Mendes 1T (FTA), ’16″17 Gonzalez 1T (CCB), ’10″35 Di Vincenzo 2T (FTA), ’12″30 Paulinho 2T (FTA), ’16″31 Compagnoni 2T (FTA), ’16″47 Gonzalez 2T (CCB), ’17″51 Compagnoni 2T (FTA)

Falli: 1 tempo 3-4, 2 tempo 4-2

Note: amm. Mendes (FTA), amo. Paulinho (CCB), Oriente (CCB), Compagnoni (FTA)