Decreto sisma, Marsilio incontra il premier Conte

Oggi il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è a Palazzo Chigi, insieme con i Presidenti di Regione interessati dal sisma del “Centro Italia”, per discutere con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, del Decreto Legge sul terremoto.

“Meglio tardi che mai – ha osservato il Presidente Marsilio – prima che il Consiglio dei Ministri approvi questa misura avremo almeno la possibilità di presentare per l’ennesima volta al Governo le proposte che vengono dai territori”.

“Voglio sperare che non sia soltanto un’attenzione formale, tanto per dire di averci ascoltato all’ultimo minuto prima di approvare il decreto, ma che il Governo voglia davvero raccogliere le proposte che in diverse occasioni, nel corso di questi anni, i territori hanno portato all’attenzione del Parlamento“.