BZONA, speciale Rugby: il fallimento di una squadra che ha fatto la storia

Il Rugby aquilano immerso nel nero di un momento che riscrive la storia di una piazza che ha calcato i campi di tutta Italia, bagnando di sudore e lacrime l’erba viva di uno sport che, per quasi un secolo, ha urlato a squarciagola il nome dell’Aquila Rugby.

Un epilogo ragionato, strillato, per certi versi annunciato, sofferto. Parlare di ricapitalizzazione mancata senza accennare alla crisi di settore, alla parabola discendente degli ultimi anni in termini di progetto, all’assenza di una concordanza d’azione con le istituzioni, allo svuotamento degli spalti o, ancora, al cambiamento di mentalità collettiva in riferimento al trasporto fisico ed emotivo del popolo aquilano, vorrebbe dire considerare di un iceberg solo la punta oltre la superficie.

Ecco le voci di chi, in un modo o nell’altro, ha speso talento, fatica e passione per fare grande il Rugby Aquilano. I ricordi ancora vivi nelle menti, gli aneddoti, le critiche e le speranze di rinascita; tutto questo, a dosi alterne, per raccontare i giorni tristi che seguono al fallimento.