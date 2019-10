Addio al musicista Francesco Falcioni

L’AQUILA – È morto Francesco Falcioni. Il musicista ha perso la vita in un incidente stradale sul raccordo Terni-Otre, ieri mattina.

Francesco Falcioni è finito contro il Guard-rail dopo aver perso il controllo della sua motocicletta.

Immediati i soccorsi. Gli operatori del 118 – riporta Il Messaggero dell’Umbria – hanno tentato di rianimarlo, ma non è bastato. Per lui non c’è stato niente da fare.

Francesco Falcioni, 66 anni, stiamo pianista era molto conosciuto a L’Aquila, oltre che nella sua Umbria. Diplomato in pianoforte all’Università di Perugia, era laureato in musicologia jazz al Conservatorio Casella, di L’Aquila ed aveva aperto, da diversi anni, un centro di formazione musicale.