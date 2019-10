Vigili del Fuoco, la nuova caserma nell’area di Coppito

L’AQUILA – La nuova caserma dei Vigili del Fuoco potrebbe essere ospitata nell’area della direzione regionale di Coppito, invertendosi con il Comando provinciale.

Non sarà, quindi, nell’area dell’ex caserma degli Alpini “Rossi”.

Sembra questa la linea intrapresa, pur se ancora non ufficiale, come riporta Il Messaggero.

Il Demanio, infatti, in una riunione in Comune e nel più recente incontro al Ministero, avrebbe negato la possibilità di una collocazione nell’area dell’ex caserma Rossi, in virtù di altri accordi con amministrazioni pubbliche. Non ci sarebbero, quindi, spazi adeguati.

Proprio nell’incontro di Roma, tuttavia, sarebbe emersa la sede alternativa della Caserma dei Vigili del Fuoco. Ovvero l’area di Coppito, proposta, secondo indiscrezioni, dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili e dal direttore regionale.

Nuova Caserma, una lunga storia

L’ipotesi originaria, dunque, si rivela non praticabile, dopo anni di attesa e confronti. Il sindacato dei Vigili del Fuoco, con Elio D’Annibale da anni suggeriva di spostare il Comando a Coppito, in una zona meno urbanizzata, più agevole dal punto di vista logistico e, inoltre, più adeguata alle esigenze operative.

A Coppito, inoltre – sottolinea il Messaggero – la caserma potrebbe anche allargarsi, sviluppandosi su un terreno attiguo all’area, previo accordo economico con i proprietari.