Terminal di Collemaggio, ecco i giochi per i bambini

L’AQUILA – Terminal di Collemaggio, proseguono i lavori di restyling dell’area verde. Arrivati i giochi per i bambini.

Lo riferisce l’Assessore alle Politiche Ambientali Fabrizio Taranta: “Il Settore Ambiente del Comune, in condivisione con l’Assessore Carla Mannetti, sta provvedendo in questi giorni a mettere in campo una serie di interventi di bonifica e pulizia straordinaria di tutta l’area verde che circonda il Terminal”.

“Una cura e attenzione che mancavano da troppi anni – sottolinea l’Assessore Taranta – verso una zona della città che merita un riguardo particolare, soprattutto per la vicinanza con la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, oltre che per essere un importante nodo di scambio della mobilità urbana, a ridosso delle mura urbiche”.

“Ora che sono giunti quasi a compimento i lavori di ristrutturazione del Terminal, era importante riqualificare pure tutta l’area verde circostante, in modo da rendere di nuovo fruibili anche i percorsi pedonali che collegano il terminal al viale di Collemaggio. Inoltre è stato previso anche un piccolo campo giochi per lo svago dei più piccini. Un altro tassello va ad aggiungersi al progetto di città che questa Amministrazione sta realizzando: nuova, sicura e vivibile.”