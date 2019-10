Tanti auguri al professore Antonio Pro!

Tanti auguri di buon compleanno al professore di musica aquilano e chitarrista Antonio Pro.

Impossibile scoprire gli anni compiuti sui quali ha mantenuto il più stretto riserbo anche sulla sua pagina Facebook.

Antonio Pro con tanta pazienza insegna chitarra presso la scuola media Dante Alighieri.

Anche se non ha voluto svelare l’età, qualche suo amico oggi ci tiene a fargli sapere una cosa: “non abbatterti carissimo, ma festeggia sempre, un anno in più non fa male e al massimo non invecchi ma diventi vintage!”.

Auguri speciali e a suon di musica per questo compleanno, con in sottofondo con la classica canzoncina, ma un coro che fa: “Lazio sul prato verde vola, Lazio tu non sarai mai sola, vola un’aquila nel cielo, più in alto sempre volerà…”

Perchè se è vero che la prima e il grande amore di Antonio Pro è la chitarra, sicuramente il secondo è la sua “maggggica Lazzzzio”, di cui non perde un incontro.

Tanti auguri al professore Pro anche da parte della redazione del Capoluogo.it, ben sapendo che sarebbero stati più graditi da parte di Lotito!