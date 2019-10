Riserva del Vera, gestione partecipata della raccolta rifiuti

Stipulata la convenzione tra la società partecipata comunale ASM SpA e l’Associazione Culturale “Il Pungolo” di Tempera per la gestione dei rifiuti presso la Riserva regionale “Sorgenti del fiume Vera”.

Lo rendono noto l’Assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila,

Fabrizio Taranta ed il Comitato per la gestione della Riserva, che da

sempre ha invitato la popolazione locale a partecipare in maniera

proattiva al benessere della Riserva naturale.

La Convenzione siglata instaura una collaborazione, volontaria e senza

spese per le parti, per far fronte in maniera congiunta alle criticità relative alla gestione dei rifiuti presso la Riserva del fiume Vera a Tempera.

Riserva del Vera, i dettagli della convenzione

L’Associazione culturale Il Pungolo si è offerta di provvedere allo

svuotamento dei cestini portarifiuti posti all’interno della Riserva.

La Società Asm provvederà a predisporre dei contenitori per la raccolta

differenziata nella zona antistante la Chiesa di Santa Maria, a seguito dell’autorizzazione concessa dalla parrocchia.

La ASM s’impegna, altresì, a fornire per 5 anni buste, sacchi e guanti

ai volontari per lo svolgimento del loro compito, al fine di garantire

il decoro della Riserva, che è un bene naturale della collettività.

“La conservazione della natura – ha concluso l’assessore Taranta -passa anche attraverso una corretta gestione dei rifiuti. Si ringraziano il Presidente dell’Associazione Stefano Innocenzi, l’Amministratore unico dell’ASM avv. Lanfranco Massimi ed il parroco don Giovanni Gatta per la lungimiranza e la collaborazione. Auspichiamo che questa generosa iniziativa sia solo la prima di altre virtuose collaborazioni che ci aiuteranno a far crescere la nostra riserva”.