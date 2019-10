Mezza Maratona, lo sprint dei 1000 iscritti

Domenica 27 ottobre 2019 è il gran giorno della prima edizione della Mezza maratona L’Aquila – Città del mondo.

La manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 21,097

km (Bronze Label Fidal) e non competitiva sulla distanza di 5 km, organizzata da Atleticom Asd, patrocinata dal Comune dell’Aquila e dal Consiglio regionale d’Abruzzo e finanziata in parte grazie agli strumenti del Programma Restart.

Già raggiunta proprio in questi giorni la quota complessiva di 1.000 iscritti fra tutte le iniziative dell’evento.

Il progetto della “Mezza maratona L’Aquila – Città del mondo” nasce con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio architettonico storico e

culturale de l’Aquila a dieci anni dal sisma: il percorso della gara è infatti studiato per toccare alcuni tra i luoghi simbolo della ricostruzione, recuperati anche grazie all’aiuto, in alcuni casi all’adozione, da parte della comunità internazionale.

«Sarà la prima, ci auguriamo, di una lunga serie di edizioni della Mezza

Maratona L’Aquila Città del Mondo – afferma Camillo Franchi Scarselli,

presidente di Atleticom -. Questa splendida città che, non dimentichiamolo, ha una grandiosa storia sportiva, possiede un enorme potenziale e ha tutto per essere attrattiva per tutte le attività sportive, anche le più moderne, come gli eventi a ostacoli molto in voga fra i giovani. La nostra ambizione è creare un laboratorio che possa generare anche altre iniziative sportive».

L’appuntamento è per domenica 27 Ottobre 2019 alle ore 9.30.

Il ritrovo è previsto alla Villa comunale con una passeggiata che porterà gli atleti fino al Castello cinquecentesco per ammirare il centro storico che è tornato a nuova vita, quindi il via vero e proprio alle ore 10.30.

La prova non competitiva di 5 Km, la staffetta 4 x 5 Km e la Marcia di 5km prenderanno il via immediatamente dopo. La gara entrerà subito nel vivo grazie a un percorso tecnicamente impegnativo e variegato per la presenza di alcuni chilometri su fondo sterrato e la salita (con una media del 7% di pendenza) dell’ultimo chilometro e mezzo con arrivo di nuovo alla Villa comunale.

Per la 21,097 Km competitiva (riservata ad atleti maggiorenni) la quota

di iscrizione è fissata in € 30,00. Per la Staffetta la quota di iscrizione è fissata in € 40,00 per tutti i quattro componenti del Team (10 euro cad.) fino al 25 Ottobre.

Per la 5 km la quota di iscrizione è fissata in € 15,00

Info e iscrizioni: https://mezzamaratonalaquila.com

Su Facebook: @mezzamaratonalaquila

Su Instagram: mezzamaratonalaquila