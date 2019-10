Masterplan, accordo Comune dell’Aquila-Tua sui fondi

Accelerare i tempi dei lavori al terminal di Collemaggio e per il miglioramento della viabilità nella zona ovest della città. È l’obiettivo dell’accordo raggiunto tra Comune dell’Aquila e Tua spa.

L’accordo riguarda il trasferimento della gestione di una parte dei fondi previsti nel Masterplan Abruzzo. In base all’intesa l’ente comunale diventa soggetto attuatore della convenzione, stipulata a maggio 2017 con l’azienda che gestiste il trasporto pubblico regionale, che stanzia un finanziamento da 550mila euro. Tali somme saranno destinate, tra le altre cose, alla riqualificazione dell’autostazione e al ripristino dei tapis roulant di collegamento con Piazza Duomo.

“Ringrazio il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il presidente di Tua, Gianfranco Giuliante, per la disponibilità mostrata rispetto alle nostre richieste e che ha portato a un importante risultato per la nostra città. Un ringraziamento, inoltre, va all’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, per l’impegno e il lavoro che sta portando avanti per il ripristino del megaparcheggio – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Era necessario sbloccare quelle risorse per effettuare interventi utili a contribuire al superamento di criticità su cui già stiamo lavorando e che, in questo modo, saranno risolte più velocemente”.