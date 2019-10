L’Aquila 1927, Cappellacci attende il Tornimparte

di Claudia Giannone

L’Aquila 1927 si prepara ad un nuovo incontro tra le mura amiche: prossimi avverarsi dei rossoblù i giocatori del Tornimparte. In conferenza stampa, il tecnico Roberto Cappellacci.

“Domani sarà la partita più difficile delle ultime che abbiamo fatto, anche per il fatto che noi siamo favoriti: non hanno ancora fatto un punto, prima o poi dovranno farlo. In più, è un derby. Quale occasione migliore? È una squadra che finora ha fatto bene, nonostante non abbia conquistato punti. Questo è accaduto per diversi motivi. Non si tratta di una squadra da zero punti. Verranno qui per togliersi anche una soddisfazione. Per noi, è una partita da vincere. Maisto è infortunato, giocherà qualcun altro”.

“Voglio ancora conoscere la vera L’Aquila – ha proseguito – è una squadra che può stare nella parte alta della classifica, ma non vincere a mani basse. Non meritiamo neanche di trovarci così in alto. Se non avessimo preso quei tre punti all’ultimo secondo con il Villa Mattoni, staremmo parlando di un’altra classifica”.