Il pianista Leonardo Pierdomenico in concerto a L’Aquila

Il pianista Leonardo Pierdomenico sarà domani all’Aquila, domenica 20 ottobre, al Ridotto del Teatro Comunale, con la North Czech Philharmonic Orchestra.

Il pianista Leonardo Pierdomenico si esibirà in concerto alle 18. assieme alla North Czech Philharmonic Orchestra, diretta dal maestro Alfonso Scarano.

La data è organizzata dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” e promossa dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell’ambito dei progetti “Circolazione musicale in Italia” e “Nuove Carriere”, realizzati grazie al contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo.

Classe 1992, Leonardo Pierdomenico è uno degli artisti più interessanti della sua generazione. È inoltre il vincitore della 28esima edizione del “Premio Venezia” al teatro “La Fenice” a soli 18 anni.

Si esibisce al fianco di orchestre prestigiose e in numerosi recital, mentre sue registrazioni sono state trasmesse da emittenti web come la prestigiosa Medici.tv e radiotelevisive come RTBF (Belgio), Rai 3, Rai radio 3, KUSC California.

Nel 2014 si è esibito in diretta in un recital solistico nella rassegna “I concerti del Quirinale di Radio 3” nella cappella Paolina del Palazzo del Quirinale.

La North Czech Philharmonic Orchestra, principale complesso sinfonico del nord della Repubblica Ceca, è stata fondata nel febbraio 1838.

Nella sua lunga storia ha avuto ospiti importanti personalità della scena musicale, da Eugen d’Albert a Richard Strauss, da Ferruccio Busoni a Emil Sauer, da Pablo de Sarasate a Eugene Ysaye e Fritz Kreisler, da Siegfried Wagner a Alexander Zemlinsky.

La formazione dell’orchestra di base è composta da musicisti professionisti tutti laureati in concorsi nazionali.

Sin dalla stagione 2017/2018, l’Orchestra è diretta da Alfonso Scarano, vincitore del primo premio al V Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra Bottega 1993 del Teatro Comunale di Treviso e del primo premio al IV Concorso per Direttori d’Orchestra della Comunità Europea Franco Capuana 1997 di Roma.

Il programma della serata prevede:

Chopin Concerto n. 1 in mi min. per pianoforte e orchestra op. 11

L.V. Beethoven Sinfonia n. 3 in mi bem. magg. op. 55 “Eroica”

“Siamo orgogliosi di presentare questo giovane talento insieme a un’orchestra di questo spessore storico e artistico – dichiara Lucio Fumo, presidente del CIDIM – Siamo certi che i più grandi appassionati di Chopin e Beethoven saranno felici della loro esecuzione”.

