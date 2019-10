Gli alunni della scuola De Amicis 60 anni dopo

Gli alunni della sezione B della scuola elementare “De Amicis” dell’Aquila si sono rivisti 60 anni dopo.

Gli alunni della scuola “De Amicis”, oggi tutti ultra sessantenni, hanno condiviso il percorso scolastico dal 1960 al 1965.

Dei 31 di cui s’è ritrovato nomi e fotografie, erano in 17 sabato 12 ottobre presso il Ristorante Villa Feronia, insieme alla prima maestra , la signora Maria Pezzi D’Altorio che, all’eta’ di quasi 95 anni, è apparsa un fenomeno di lucidità e salute.

“L’iniziativa non si è limitata all’usale conviviale, peraltro bellissima e animatissima dai ricordi e dal piacere ed emozione di rivedersi, ma si è concretizzata anche attraverso la realizzazione di un Calendario storico 2020 nel quale, oltre a foto degli alunni ultrasessantenni e del palazzo sede della scuola sono stati utilizzati stralci dei libri di prima e seconda elementare di quegli anni”, si legge in una nota inviata dagli ex scolari.

“Immagini riferite alla scuola, ponendo inoltre nella pubblicazione anche la foto dei bambini della prima B della De Amicis 2019/2020, grazie al supporto della direzione didattica della scuola, attualmente situata in Via della Polveriera nei Musp e della fattiva azione della dirigente scolastica Agata Nonnati: un passaggio di testimone tra generazioni a segnare la speranza della rinascita dell’Aquila e della scuola, vero fulcro della conoscenza per la nostra città”, continua la nota.

È inoltre intenzione degli organizzatori e della dirigente scolastica celebrare prossimamente un simbolico gemellaggio tra le due generazioni nei locali della scuola, con la consegna dei calendari ai giovani alunni ed alle loro maestre.

Nella foto allegata gli alunni:

Adelmo Ciocca, Luigi Forcellini, Gianni Aramonte, Domenico Ursini, Lamberto Di Nardo, Umberto Aimola, Luigi Casciani, Giuseppe Ciccozzi, Antonello Giuliani, Pasqualino Equizi, Franco Scafa, Cesare De Sanctis, Leonardo Mazzeschi

Da sx a dx in basso:

Luigi Lombardo, la Maestra Maria Pezzi D’Altorio, Antonio Di Valerio, Michele Bonanni, Carlo Pelliccione.