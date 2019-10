Avezzano Calcio, al Dei Marsi arriva la Vastese

Avezzano Calcio a caccia di riscatto dopo il ko di Recanati. Domani la Vastese dell’ex Dos Santos.

Per l’Avezzano Calcio un’avversaria affamata di buone intenzioni. Cifre alla mano è un po’ la partita delle grandi deluse. Non era certo l’avvio di stagione che i tifosi di Aragona e Dei Marsi avevano immaginato. E se l’Avezzano ha già rivoluzionato l’ambiente interno e riscritto gli obiettivi con tanto di piano di rilancio, la Vastese è alla ricerca di una continuità di gioco e risultati, fin qui assente. Entrambe reduci da una sconfitta; marsicani rispediti a casa a bocca asciutta dal Tubaldi di Recanati, complice l’unica rete della gara a firma di Borrelli. Vastese piegata in casa per 3-2 dal Vastogirardi, autentica rivelazione del Campionato, bella e consapevole al secondo posto in classifica al pari del Porto Sant’Elpidio, dietro solo alle favorite Recanatese e Notaresco.

Ci ha pensato Gianni Paris a movimentare ulteriormente la vigilia. E’ apparso ieri in serata il comunicato ufficiale della società ad annunciare la firma del nuovo allenatore dell’Avezzano Calcio.

Nella mattinata di oggi, alle ore 11.30, presso la sala stampa dello Stadio Dei Marsi, è stato presentato il nuovo allenatore dell’Avezzano Calcio: Andrea Liguori, 44 anni, originario di Napoli.

Dietro la decisione dell’ennesimo avvicendamento, l’incompatibilità degli impegni lavorativi di Alessandro Vaccaro col ruolo di responsabile della prima squadra. Continuerà comunque a far parte dello staff avezzanese come vice di Liguori.

Per Liguori curriculum degno di nota: affiancò, come secondo tecnico, Marco Simone (ex attaccante del Milan) in Svizzera, Francia e Tunisia al Losanna, al Tours, al Laval e al Club Africain. Nella stagione 2013-2014, Liguori venne scelto come vice allenatore della Primavera del Napoli, con ottimi risultati. Andrea Liguori succede al tecnico Alessandro Vaccaro, che resterà nel club biancoverde nel ruolo di vice allenatore della prima squadra. Sono invitati a partecipare, alla presentazione del nuovo tecnico, gli organi di stampa, la tifoseria e tutta la cittadinanza avezzanese.

Designata la terna arbitrale che dirigerà l’incontro tra Avezzano Calcio e Vastese. Sarà Domenico Mirabella di Napoli il fischietto del match, assistenti Ernesto Dell’Isola e Pierpaolo Vitale, rispettivamente delle sezioni di Sapri e Salerno.

E se l’ex Giampaolo ha inflitto un dispiacere ai marsicani, domani un’altra vecchia conoscenza di via Ferrara è pronta a disturbare i piani del neo tecnico avezzanese Andrea Liguori. Mateus Dos Santos torna al Dei Marsi con addosso i colori della Vastese, e già in settimana si è reso complice di un aneddoto rivelatore del clima che si respirerà domani. “Se segno non esulto”, e Chicco Fanti a rispondere “Tanto non segni”.