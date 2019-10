Anello stradale casello L’Aquila Ovest: consegnati i lavori

Meno di un anno per un intervento destinato a incidere, positivamente e in maniera sostanziale, sulla circolazione e la mobilità cittadina: consegnati i lavori finalizzati alla realizzazione di un grande anello stradale all’altezza del casello dell’Aquila Ovest della A24.

Opere e servizi destinati a migliorare la viabilità dell’intera area.

A darne notizia sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Ricostruzione, Vittorio Fabrizi.

“Si chiude, finalmente, un percorso che si era arenato e che questa amministrazione ha ricominciato da capo. Quando ci siamo accorti che il Comune, con la precedente amministrazione, non aveva sottoscritto la convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata ripresa l’interlocuzione con il dicastero e tutti i soggetti interessati, Strada dei Parchi, il Comando militare e tutti i settori dell’ente comunale coinvolti”.

“Numerosi e costanti sono stati i contatti per giungere a un’intesa che alleggerirà il carico di automobili in una delle zone più trafficate della città” spiegano sindaco e assessore.

Per rendere più funzionale e sicuro l’accesso alla barriera autostradale verrà realizzata una rotatoria di forma triangolare, per complessivi mille metri lineari, che si svilupperà in direzione dell’hotel Amiternum, agevolando e rendendo più fluido l’accesso o l’uscita dall’autostrada.

Al termine dei lavori, circa 300 giorni per 1,2 milioni complessivi, sarà possibile immettersi sulla A24 esclusivamente dalla Ss 80 mentre l’uscita sarà consentita solo sulla Ss 17.

“Anche in questo caso, così come per il Ridotto comunale o lo stadio Acquasanta, si è dovuti intervenire per colmare profonde ed evidenti lacune lasciate in eredità da chi ci ha preceduto. L’importante, però, è ottenere risultati, come in questo caso, per i quali ringraziamo quanti hanno lavorato costantemente per il loro conseguimento”.