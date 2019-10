Riapre il Ridotto del Teatro comunale

L’AQUILA – Riaprirà domani il Ridotto del Teatro Comunale a L’Aquila. L’ok da parte della Commissione tecnica per il via libero definito alla riapertura è arrivato questa mattina.

Il Ridotto riaprirà, quindi, in occasione del primo concerto dell’Isa, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, previsto per domani sera in città, con l’esibizione della North Czech Orchestra.

Un annuncio lanciato la scorsa settimana, quello relativo alla volontà di riaprire il Ridotto entro il 19 ottobre, a condizione che fossero ultimati i lavori per alcuni interventi di manutenzione straordinaria del tetto.

“Abbiamo vinto questa corsa contro il tempo per la riapertura del Ridotto – ha spiegato il sindaco Biondi in esclusiva ai microfoni del Capoluogo – C’è l’ok della Commissione che supervisionava le operazioni”, dichiara Biondi.

“Avevamo ereditato una situazione complessa. L’aver fatto funzionare una struttura, in una città che dovrebbe essere la più sicura del mondo, in assenza della certificazione antincendio è paradossale. Inoltre, oltre al recupero della documentazione antincendio, la Scia, sono state riscontrate delle infiltrazioni d’acqua sul tetto del ridotto, quindi è stato necessario provvedere ai lavori di impermeabilizzazione del terrazzo del ridotto e abbiamo dovuto, infine, assegnare i lavori per la manutenzione dell’impianto”.

L’intervista al sindaco Pierluigi Biondi.