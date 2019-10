Malore in auto, schianto nel sottopassaggio

AVEZZANO – Incidente nel sottopassaggio di piazzale Kennedy, automobilista ferito in ospedale.

Stava transitando nel sottopassaggio di piazzale Kennedy quando, per cause al vaglio della Polizia municipale, ha perso il controllo del proprio SUV, finendo sulla corsia opposta, dove ha urato un altro mezzo. Sul posto, il personale del 118, che ha trasferito il ferito in ospedale. Non risultano altri feriti.

Da accertare le cause del malore. Le analisi tossicologiche chiariranno cause ed eventuali responsabilità.