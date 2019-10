Hi_tech gym, una palestra nuova dentro il Tecnopolo

Hi_tech gym è la palestra che aprirà i battenti dentro l’ex Tecnopolo dell’Aquila.

Hi_Tech nasce dall’idea di due soci, Ferdinando Iovine e Massimo Orsini, aquilani, che hanno deciso di puntare sul “benessere psicofisico dei nostri concittadini”.

L’apertura, prevista per sabato 19 ottobre di pomeriggio è stata annunciata anche sui social tramite la pagina Facebook creata proprio per Hi_tech gym.

Hi_tech avrà una formula semplice ma collaudata: macchinari di qualità e all’avanguardia, uno staff di collaboratori efficienti e altamente specializzati, pronti a soddisfare le richieste di una clientela che nei confronti del fitness è sempre più esigente”, è il commento di Massimo Orsini e Ferdinando Iovine al microfono del Capoluogo.it.

Effettivamente il benessere, la salute fisica, lo sport sono argomenti sempre più prepotenti e diffusi nel quotidiano di tutti; sui social e online in generale si trova di tutto e tenersi in forma sembra essere sempre di più una necessità impellente.

“È importante l’attività fisica – spiegano Orsini e Iovine – ma non esclusivamente per migliorare il dato estetico. Lo sport fa bene, ossigena, consente di scaricare lo stress ed è la migliore prevenzione per tante patologie legate a stili di vista sempre più sedentari. Abbiamo pensato ad Hi_tech come un luogo dove poter ritrovare se stessi”.

“Vero è che sui social e su internet – chiariscono – hai la possibilità di trovare anche pacchetti con allenamenti predisposti. Ma secondo noi, per una buona riuscita c’è bisogno di essere seguiti da gente preparata del settore, che conosce le peculiarità di chi sta approcciando e soprattutto ha avuto modo di controllare lo stato di salute. Come in tutte le cose non bisogna improvvisare, per questo abbiamo puntato a collaboratori altamente qualificati”.

Non ci sarà solo la sala macchine ma anche tanti corsi per principianti e non: “Hi_tech ha pensato a tutto, ci saranno anche lezioni mirate e migliorare la body zone di ultima generazione”, chiariscono.

Non solo sport ma anche nutrizione, con l’ausilio di un nutrizionista specializzato, al quale rivolgersi per affiancare la giusta alimentazione.

“I latini dicevano ‘mens sana in corpore sano’ e noi abbiamo raccolto questo antico proverbio: ci siamo, siamo pronti e davvero entusiasti per questa nuova avventura. Speriamo davvero di diventare un punto di ritrovo dove rilassarsi, relazionarsi, praticando quella socialità di cui tanto si parla e che tanto ci è mancata a noi aquilani all’indomani del terremoto che ci ha colpiti nel 2009“, continuano.

Anche la scelta della location non è stata casuale ed è legata alla storia della città: “il Tecnopolo ha vissuto diverse vicende negli ultimi 20 anni che lo hanno visto protagonista. Con Hi_tech vogliamo dare una spinta vitale in più, puntando su una zona diversa dal centro storico, con l’auspicio di rigenerarla ancora. Per questo abbiamo pensato di avviare anche delle convenzioni con tutte le persone che quotidianamente ruotano qui intorno. Insomma noi siamo pronti, adesso aspettiamo voi!”, concludono i due soci.