Le voci del femminile in una conferenza a L’Aquila

“Le voci del femminile” è il tema della conferenza organizzata all’Aquila per venerdì 18 ottobre alle 18.

La conferenza è stata organizzata dall’avvocatessa aquilano Maria Grazia Lopardi, presidente dell’associazione Panta Rei di promozione sociale all’Aquila.

“Le voci del femminile” si svolgerà all’auditorium Sericchi della Bper ed è a ingresso libero: l’incontro verterà sul tema della dimensione femminile, le conquiste legislative di libertà delle donne.

Un momento per chiedersi in che modo la parte femminile (che è in uomini e donne) si manifesti nella vita quotidiana di tutti e come renderla, da risorsa dell’anima, manifestazione di una parte preziosa di sé.

Relazioneranno, l’avvocatessa Alessandra Lopardi e Chiara Mastrantonio, psicoterapeuta.