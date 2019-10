Le Iene a Carsoli, sos privacy

CARSOLI – Troppe telecamere, pochi residenti e pochissima privacy. Le Iene arrivano a Montesabinese, frazione del Comune di Carsoli, nella Marsica.

È arrivata ieri una troupe del celebre programma televisivo di Italia Uno, Le iene, a Montesabinese. Questa volta le cattive esalazioni della Piana del Cavaliere non c’entrano nulla, però. A far discutere gli abitanti della piccola frazione sono le telecamere installate da un residente, che, stando a quanto lamentano, “non garantiscono privacy” in paese.

Un problema che Le Iene hanno accolto come sfida, con il giornalista Luigi Pelazza giunto nella Marsica, accompagnato dagli operatori del programma.

Oggi la troupe de Le Iene si è, poi, spostata a Carsoli, per incontrare il sindaco, Velia Nazzarro, e approfondire la vicenda che ha turbato la pace e la tranquillità del piccolo centro di Montesabinese.

La messa in onda del servizio ci sarà, stando alle prime indiscrezioni, la prossima settimana.