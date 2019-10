L’Aquila – Venerdì giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nella mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; le condizioni di stabilità si rinnovano nelle ore serali con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +6°C e +17°C.

In Abruzzo innocui addensamenti al mattino sui settori di confine con le Marche, sole altrove; ampi spazi di sereno al pomeriggio e poi anche nelle ore serali sulla costa e sui settori interni.

In Italia cieli nuvolosi sulle regioni settentrionali fin dalle prime ore del mattino con precipitazioni per lo più assenti eccetto in Liguria con delle pioviggini. Situazione invariata al pomeriggio e in serata con molte nubi ma precipitazioni scarse o assenti e concentrate per lo più in Liguria e in serata in Lombardia.

Giornata all’insegna del bel tempo al centro Italia sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, con sole prevalente al mattino salvo qualche addensamento tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio e in serata ancora tempo asciutto con locali nubi solo in Toscana.

Ennesima giornata di bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni fin dal primo mattino su tutte le regioni meridionali peninsulari e insulari, bel tempo anche al pomeriggio con nuvolosità scarsa o addirittura assente.