Planare in volo, come un uccello, dalle balconate del Monte Camicia.

La spettacolare impresa è del base jumper Fabio Mardok, che ci è riuscito con una tuta alare ed una preparazione durata mesi.

Il base jumper non è nuovo a imprese di questo tipo: un anno fa si lanciò in tuta alare dal Corno Grande e anche in quell’occasione regalò immagini incredibili ai suoi followers.

Le velocità che si possono raggiungere in questo genere di impresa possono essere superiori ai 200 Km/h in base a diversi fattori.