Tanti auguri Diego

Tanti auguri piccolo Diego!

Tanti auguri di buon compleanno al piccolo Diego Fasciani che oggi compie 5 anni.

Diego, mascotte indiscussa del Capoluogo.it e protagonista di tante cene di redazione, è il figlio primogenito della nostra integerrima capo redattrice Eleonora Falci.

Nonostante il piglio da generale della sua mamma, Diego è uno dei pochi che riesce a farla sciogliere come neve al sole.

In questi primi 5 anni ha portato gioia, amore e tanto da fare nella vita dei suoi genitori, Eleonora e Davide, ma anche tanto da fare, perchè è uno che sa il fatto suo! Ma soprattutto Diego ha fatto scoprire il lato più umano e dolce della sua mamma…

Oggi è una giornata di festa per questa bella famiglia e Diego verrà festeggiato anche dal fratellino Andrea, magari con una bella gita lungofiume a Molina, brandendo coscette di pollo.

Tutta la redazione del Capoluogo.it si unisce agli auguri per questo ometto speciale, condividendo il messaggio bellissimo del “generale Falci” postato su Facebook allo scoccare della mezzanotte:

“Cinque anni fa avevo meno rughe, meno cicatrici, più tempo libero e più spensieratezza. Ma non avevo te, che dal primo sguardo mi hai fatto capire cosa fosse l’amore vero.

Auguri Diego! i tuoi primi cinque anni sono volati e hanno portato gioia, allegria e qualche corsa al Pronto Soccorso. Cresci a vista d’occhio, a momenti ti presto i miei pantaloni o potremmo anche andare insieme “un giorno di questi giorni” a qualche convegno (di paleontologia preferibilmente) . Eppure resti sempre il mio piccolo e non solo quando mi ti accoccoli sul divano chiedendo di dormire “come quando eri piccolo”. E me li godo adesso questi momenti, perché sono i più belli: sono i momenti dell’amore”. (In foto, Diego che cerca di fare un tunnel al papà. Esperimento miseramente fallito).

P.S. Per chi volesse fargli gli auguri, Diego apprezza molto le telefonate…

P.P.S. Per Eleonora: sai benissimo chi c’è dietro questo articolo, per cui sai già con chi prendertela! Per Diego: io ti aspetto ancora qualche giorno a casa, per una breve vacanza. (Loredana)