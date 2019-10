Polizia municipale, a L’Aquila il Campionato italiano di corsa campestre

L’AQUILA – Il 48° Campionato Italiano ASPMI di corsa campestre, riservato agli appartenenti delle Polizie Municipali e Locali d’Italia.

Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale L’Aquila ha organizzato il 48° Campionato Italiano ASPMI di corsa campestre, riservato agli appartenenti delle Polizie Municipali e Locali d’Italia, che si svolgerà domenica 20 Ottobre dalle ore 10,00 in Piazza d’Armi, con partenza ed arrivo presso la Pista di atletica “Isaia Di Cesare”. L’importante manifestazione ha acquisito ormai da tempo una reale dimensione nazionale, nella quale confluisce il ricco tessuto di base costituito da decine e decine di gruppi sportivi delle Polizie Municipali.

«Grazie a tutto ciò, – spiega una nota – il nostro Campionato Italiano di Corsa Campestre è ormai stabilmente parte del Calendario nazionale dell’ASPMI, Associazione Sportiva Polizie Municipali Italiane, e l’edizione 2019 acquista un rilievo ulteriore non solo per la scelta che ha premiato la nostra Città, ma perché in tale scelta rivive lo spirito di solidarietà che numerosissime Polizia Municipali e Locali manifestarono per lunghi mesi dopo il terremoto. La fraterna vicinanza alla popolazione aquilana si manifestò nel loro servizio svolto in condizioni molto difficili, nei contingenti che si alternarono regolarmente, nello spirito di sacrificio con il quale si affrontarono i disagi della permanenza in un territorio così provato, nel prezioso sostegno che fu offerto al nostro lavoro quotidiano. La decisione assunta dall’ASPMI di riservare l’evento nazionale 2019 a L’Aquila per il decennale della tragedia del terremoto, è dunque una scelta che onora l’intera cittadinanza e le sue Istituzioni, oltre che una splendida occasione per riabbracciare colleghi e colleghe tanto speciali. In tale spirito siamo convinti che possano dispiegarsi ancor meglio le stesse caratteristiche sportive della corsa campestre: la fatica, l’impegno svolto in condizioni non prevedibili, il rispetto leale per tutti anche lontano dai riflettori dello stadio, la partecipazione disinteressata».