Incontro tecnico all’Arta sui cattivi odori alla Piana del Cavaliere: Imprudente, “Arta a lavoro contro i cattivi odori”.

Si è svolto oggi, nella sede dell’Arta di Pescara, un incontro tecnico, alla presenza del vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente e del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, per esaminare le problematiche relative alle criticità olfattive segnalate nella zona della Piana del Cavaliere, relativamente alle quali, a breve, verranno pubblicati gli esiti delle rilevazioni. Alla riunione hanno partecipato anche i sindaci dell’area e i tecnici dell’Arta. “Regione e Arta sono sensibili alle istanze pervenute dal territorio – ha commentato il vicepresidente Emanuele Imprudente – e si attiveranno prontamente, installando già dai prossimi giorni nuove centraline di rilevazione, per individuare la natura delle esalazioni e monitorare la qualità dell’aria, e definendo, grazie ai dati che verranno forniti dai Comuni, una mappatura delle aziende e delle criticità che insistono nell’area, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno”.

“La centralina mobile richiesta per effettuare un nuovo monitoraggio dell’aria – hanno aggiunto i sindaci di Carsoli, Oricola e Rocca di Botte – verrà collocata entro il termine di due settimane. Nel contempo si procederà a redigere una nuova mappatura di tutte le attività produttive esistenti nei territori dei quattro Comuni e verranno intensificati i controlli sul rispetto delle autorizzazioni alle emissioni da parte dell’Arta. Inoltre, verrà effettuato uno studio più capillare di tutte le segnalazioni che verranno registrate e fornite all’Arta. Dette segnalazioni saranno raccolte dai Comuni attraverso moduli che verranno messi a disposizione dei cittadini che vorranno collaborare e fornire maggiori e dettagliate informazioni sulle esalazioni avvertite. Pertanto, al fine di organizzare la raccolta delle segnalazioni e riferire in merito alla relazione sull’ultimo monitoraggio che l’Arta si è impegnata ad inviare ufficialmente entro la giornata odierna, sin da ora, come da impegni assunti all’esito dell’incontro del 09 Ottobre scorso, è convocato un nuovo incontro pubblico per il giorno 24.10.2019 alle ore 18:00 presso il Comune di Carsoli”.