Lavori sulle strade comunali, basta “pezze”

Proseguono gli interventi sulle strade comunali già iniziati nelle scorse settimane. Oggi verrà completato il lavoro di allargamento del tratto di via Monte Velino che si immette su via Aldo Moro.

Inoltre sono in corso i lavori di ripristino dell’asfalto su altre strade della prossima periferia della città, tra cui via Lanciano e via Vasto. Non appena completati i lavori di sostituzione dell’acquedotto da parte della Gran Sasso Acqua, si provvederà alla ripavimentazione di tutta via Vetoio a Coppito, in prossimità dell’università e dell’ospedale, due punti nevralgici della città per la loro importanza e per la naturale attrazione di traffico.

“I risultati che stiamo ottenendo, grazie all’intervento dell’assessore alle Opere Pubbliche, Vittorio Fabrizi – sottolinea il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle – gravano in parte sui fondi di bilancio comunale ed in parte sono a carico delle aziende di distribuzione dei servizi a rete”.

“Gli uffici dell’Assessorato non consentiranno più ripristini parziali, le cosiddette “pezze” sulla strada. Una strategia che ritengo lungimirante perché, oltre a consentire una maggiore estensione dei lavori ed un risparmio per le casse comunali che diversamente avrebbero sostenuto a stento impegni di spesa ingenti come quelli dell’asfalto per lunghi chilometri, rende un lavoro di qualità agli utenti che, riporto con soddisfazione, hanno espresso vivo apprezzamento per i lavori fatti in zone spesso trascurate per lunghi periodi”.