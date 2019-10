L’Aquila, arrivano le pensiline smart

La Giunta comunale approva la delibera per l’istallazione delle pensiline smart. Approvato il progetto “IL – Intermodal Link”.

Nella seduta di lunedì, la Giunta comunale, su proposta dell’assessore Carla Mannetti, ha approvato la delibera per l’approvazione del progetto “IL – Intermodal Link”, che prevede anche l’installazione di “nuove pensiline smart con una propria riconoscibilità, in modo da poter valere come punto di riferimento per gli utenti dei servizi intermodali e dotate (in base alle

possibilità offerte dagli spazi disponibili) di: Panchina, Rastrelliera per biciclette, Cestino portarifiuti, Bacheca, Alberi per ombreggiamento, Palina smart”.

Il posizionamento delle nuove pensiline avverrà nelle seguenti zone: Stazione ferroviaria di Paganica; Fermata bus extraurbani S.S. 80 (presso “Hotel Amiternum”); Via Vetoio (Frazione Coppito, nelle vicinanze del Polo universitario e dell’Ospedale San Salvatore); Via A. Cencioni; Viale A. Panella (Zona Questura), “mentre il Terminal bus di Collemaggio e la Stazione ferroviaria dell’Aquila saranno oggetto di risistemazione generale (per il primo si stanno definendo gli interventi da effettuare, per la seconda è già stato predisposto un progetto da parte di RFI), per cui questi luoghi vengono esclusi in questa fase dalla lista di quelli in cui effettuare l’installazione; dopo gli interventi di sistemazione si provvederà a realizzare punti di fermata riconoscibili per il servizio di collegamento IL. Sarà inoltre studiata una soluzione dedicata per una fermata in centro storico”.

“Il progetto IL – si legge nella delibera – è coerente con le Linee Programmatiche di mandato 2017/2022 e si inserisce nel quadro di una serie di interventi già ideati o avviati dall’Amministrazione comunale anche con l’apporto di fondi europei (POR-FESR 2014 – 2020 ed altri), tra cui: Sviluppo di una app per l’infomobilità (in collaborazione con Gran Sasso Science Institute); Installazione di hotspot WiFi gratuiti; Acquisto di autobus a trazione elettrica; Interventi per incrementare l’utilizzo del trasporto ferroviario (accordi con RFI e Trenitalia)”.